Сборная Франции добыла пятую победу подряд, не заметив сопротивления Ирландии

Главный фаворит группы В квалификации Евро-2024, сборная Франции играла дома против ирландцев и не оставила гостям ни шанса. В середине первого тайма Килиан Мбаппе отдал под удар Орельену Тчуамени, который зарядил в правую девятку. Сразу после перерыва удар Мбаппе пришелся в защитника на линии вратарской, а Маркус Тюрам прицельно добавил мяч в сетку - 2:0. Усман Дембеле едва не сделал счет разгромным, но после того, как проник в штрафную справа, попал в ближнюю штангу.

Франция выиграла пятый матч подряд, и только чудо может ей помешать выйти в финальный раунд. Ирландия проиграла три матча из четырех.