Сборная Франции добыла пятую победу подряд, не заметив сопротивления Ирландии

Главный фаворит группы В квалификации Евро-2024, сборная Франции играла дома против ирландцев и не оставила гостям ни шанса. В середине первого тайма Килиан Мбаппе отдал под удар Орельену Тчуамени, который зарядил в правую девятку. Сразу после перерыва удар Мбаппе пришелся в защитника на линии вратарской, а Маркус Тюрам прицельно добавил мяч в сетку - 2:0. Усман Дембеле едва не сделал счет разгромным, но после того, как проник в штрафную справа, попал в ближнюю штангу.
Франция выиграла пятый матч подряд, и только чудо может ей помешать выйти в финальный раунд. Ирландия проиграла три матча из четырех.
Протокол игры
|(1:0) Тчуамени Орельен19'
|(2:0) Тюрам Маркус48'
Меньян Майк•Кунде Жюль89' (Павар Бенжамен (89') •Упамекано Дайо•Эрнандес Люка73' (Салиба Вильям (73') •Эрнандес Тео• 21'Тчуамени Орельен•Рабио Адриен•Дембеле Усман73' (Коман Кингсли (73') •Гризманн Антуан 87'90' (Камавинга Эдуардо (90') •Мбаппе Килиан•Жиру Оливье26' (Тюрам Маркус (26')
Базуну Гэвин•Коллинз Натан•Даффи Шейн•Иган Джон•Браун Алан•Моламби Джейсон67' (О'Ши Дара (67') •Каллен Джош• 47'Стивенс Энда46' (Макклин Джеймс (46') •Огбене Чидози84' (Эбоселе Фести (84') •Айда Адам67' (Кин Уильям (67'•Коннолли Аарон78') •Найт Джейсон
07 сентября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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