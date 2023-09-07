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Сборная Чехии не смогла дожать албанцев, команда Польши всё же одолела фарерцев

07 Сентября 2023 • 23:43 Комментировать
Чехия
1:1
Албания
окончен

В отборочной группе Е чемпионата Европы сборные Чехии и Албании бились за выход на первое место. Гости нанесли всего два удара по воротам и разжились очком. В середине второго тайма Недим Байрами ответил результативной попыткой на недавний гол Вацлава  Черны - 1:1.

В параллельной игре поляки лишь на 73-й минуте открыли счет в споре с фарерцами. Роберт Левандовски забил с пенальти, а затем оформил дубль - 2:0.

Чехия набрала 8 очков, затем с интервалом в один балл идут Албания, Польша и Молдова.

Протокол игры  
Чехия1:1Албания
(1:0) Черны Вацлав56'  
  66'Байрами Недим (1:1)
Павленка ИржиГолеш ТомашБрабец ЯкубКрейчи Ладислав II 86' (Садилек Лукаш ( 86') Цоуфал ВладимирСоучек ТомашКрал АлексПровод ЛукасЧерны Вацлав 70' (Гложек Адам ( 70') Кухта Ян 71' (Юречка Вацлав ( 71') Чванчара Томаш 87' (Лингр Ондржей ( 87')
Запасные: Хитил МоймирСтронати ПатрициоКоубек ТомашМасопуст ЛукашЗима ДавидСадилек МихалШтанек ЙиндрихЗелены Ярослав
Бериша ЭтритХюсай ЭльсейдИсмайли АрдианДжимсити БератМитай МариоРамадани ЮльберАсани Ясир  52' 69' (Баре Кейди ( 69') Байрами Недим  67' 84' (Узуни Мюрто ( 84') Аслани Кристьян 69' (Муйя Арбнор ( 69') Сулейманов Таулан 84' (Гьясула Клаус ( 84') Чикалеши Сокол 58' (Даку Мирлинд ( 58')
Запасные: Михай ЭнеаСтракоша ТомасБалью ИванАйети АрлиндКастари ЭлханВесели ФредерикМучи Эрнест
07 сентября. Стадион "Фортуна Арена".
Протокол игры 
Польша2:0Фарерские острова
(1:0) Левандовски Роберт 73'  
(2:0) Левандовски Роберт 83'  
Щесны Войцех  Берешиньски Бартош   59' (Свидерски Кароль (   59' Кедзёра Томаш  Беднарек Ян  Кивёр Якуб  Скораш Михал   46' (Вшолек Павел (   46' Крыховяк Гжегож   22'   80' (Шиманьски Дамиан (   80' Зелиньски Пётр  Каминьски Якуб   88' (Гросицки Камил (   88' Левандовски Роберт  Милик Аркадиуш   59' (Шиманьски Себастьян (   59')
Запасные: Козловски Кацпер  Кэш Мэтти  Булка Марцин  Дронговски Бартломей  Линетти Кароль  Ветеска Матеуш  Слиш Бартош
Ламхауге Маттиас  Аскхам Хердур  Феро Одмар  Наттестад Сонни   58'  Ролантссон Гилли   74' (Даниэльсен Йоаннес (   74' Давидсен Вильормур  Ватнхамар Сольви  Йоэнсен Рене   74' (Андреасен Якуп (   74' Ванхамар Гуннар   88' (Радославлевич Стефан (   88' Бьярталид Йоаннес   61' (Ольсен Клеминт (   61' Эдмундссон Йоан   61' (Ольсен Брандур (   61')
Запасные: Рейнатред А Бардюр  Йохансен Андрасс  Гестсон Тейтур  Йонссон Видар  Andrias Edmundsson  Петерсен Петур  Агнарссон Ханнес
 07 сентября. Стадион "Национальный стадион (Варшава)" (Варшава).

 

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Сборная Польши Сборная Чехии Сборная Албании Сборная Фарерских Островов
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