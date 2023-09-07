Сборная Чехии не смогла дожать албанцев, команда Польши всё же одолела фарерцев

В отборочной группе Е чемпионата Европы сборные Чехии и Албании бились за выход на первое место. Гости нанесли всего два удара по воротам и разжились очком. В середине второго тайма Недим Байрами ответил результативной попыткой на недавний гол Вацлава Черны - 1:1.

В параллельной игре поляки лишь на 73-й минуте открыли счет в споре с фарерцами. Роберт Левандовски забил с пенальти, а затем оформил дубль - 2:0.

Чехия набрала 8 очков, затем с интервалом в один балл идут Албания, Польша и Молдова.