Сборная Чехии не смогла дожать албанцев, команда Польши всё же одолела фарерцев

В отборочной группе Е чемпионата Европы сборные Чехии и Албании бились за выход на первое место. Гости нанесли всего два удара по воротам и разжились очком. В середине второго тайма Недим Байрами ответил результативной попыткой на недавний гол Вацлава Черны - 1:1.
В параллельной игре поляки лишь на 73-й минуте открыли счет в споре с фарерцами. Роберт Левандовски забил с пенальти, а затем оформил дубль - 2:0.
Чехия набрала 8 очков, затем с интервалом в один балл идут Албания, Польша и Молдова.
Протокол игры
|(1:0) Черны Вацлав56'
|66'Байрами Недим (1:1)
Павленка Иржи•Голеш Томаш•Брабец Якуб•Крейчи Ладислав II86' (Садилек Лукаш (86') •Цоуфал Владимир•Соучек Томаш•Крал Алекс•Провод Лукас•Черны Вацлав70' (Гложек Адам (70') •Кухта Ян71' (Юречка Вацлав (71') •Чванчара Томаш87' (Лингр Ондржей (87')
Бериша Этрит•Хюсай Эльсейд•Исмайли Ардиан•Джимсити Берат•Митай Марио•Рамадани Юльбер•Асани Ясир 52'69' (Баре Кейди (69') •Байрами Недим 67'84' (Узуни Мюрто (84') •Аслани Кристьян69' (Муйя Арбнор (69') •Сулейманов Таулан84' (Гьясула Клаус (84') •Чикалеши Сокол58' (Даку Мирлинд (58')
07 сентября. Стадион "Фортуна Арена".
Протокол игры
|(1:0) Левандовски Роберт 73'
|(2:0) Левандовски Роберт 83'
Щесны Войцех • Берешиньски Бартош 59' ( Свидерски Кароль ( 59') • Кедзёра Томаш • Беднарек Ян • Кивёр Якуб • Скораш Михал 46' ( Вшолек Павел ( 46') • Крыховяк Гжегож 22' 80' ( Шиманьски Дамиан ( 80') • Зелиньски Пётр • Каминьски Якуб 88' ( Гросицки Камил ( 88') • Левандовски Роберт • Милик Аркадиуш 59' ( Шиманьски Себастьян ( 59')
Запасные: Козловски Кацпер • Кэш Мэтти • Булка Марцин • Дронговски Бартломей • Линетти Кароль • Ветеска Матеуш • Слиш Бартош
Ламхауге Маттиас • Аскхам Хердур • Феро Одмар • Наттестад Сонни • 58'Ролантссон Гилли 74' ( Даниэльсен Йоаннес ( 74') • Давидсен Вильормур • Ватнхамар Сольви • Йоэнсен Рене 74' ( Андреасен Якуп ( 74') • Ванхамар Гуннар 88' ( Радославлевич Стефан ( 88') • Бьярталид Йоаннес 61' ( Ольсен Клеминт ( 61') • Эдмундссон Йоан 61' ( Ольсен Брандур ( 61')
Запасные: Рейнатред А Бардюр • Йохансен Андрасс • Гестсон Тейтур • Йонссон Видар • Andrias Edmundsson • Петерсен Петур • Агнарссон Ханнес
07 сентября. Стадион "Национальный стадион (Варшава)" (Варшава).
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