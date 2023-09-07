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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Венгрии возглавила группу, одолев на выезде сербов

07 Сентября 2023 • 23:43 Комментировать
Сербия
1:2
Венгрия
окончен

В центральном матче квалификации Евро-2024 в группе G сборные Сербии и Венгрии рубились за текущее первое место. Гости били по воротам намного реже, но реализация просто зашкаливала. В дебюте хозяева проникающим пасом соорудили голевую атаку, решающий удар Душана Влаховича не получился, но мяч от ноги защитника оказался в сетке. В ответ Роланд Шаллаи не смог пробить голкипера, но Барнабас Варга добавил мяч в цель. Несколько минут, и гости снова на высоте. После розыгрыша углового вратарь хозяев дважды плохо играл на выходе, и в итоге Вилли Орбан подставил ногу, переправив мяч в створ - 1:2.

Сборная Венгрии начала играть на удержание счета, но пропускала атаки противника, дважды здорово в рамке сыграл голкипер, мог случиться второй автогол от защитника, но мяч отскочил в штангу, да и был офсайд.

Протокол игры  
Сербия1:2Венгрия
(1:0) Салаи Аттила10'  
  34'Варга Барнабас (1:1)
  36'Орбан Вилли (1:2)
Милинкович-Савич ВаняВелькович МилошГудель НеманьяПавлович СтрахиньяРадоньич Неманья 46' (Живкович Андрия ( 46') Костич Филип 46' (Младенович Филип ( 46') Максимович Неманья 64' (Миленкович Никола ( 64') Милинкович-Савич СергейТадич Душан 86' (Илич Иван ( 86') Влахович Душан 87' (Йович Лука ( 87') Митрович Александар
Запасные: Самарджич ЛазарРайкович ПредрагРадунович БорисЭракович СтрахиньяБабич СрджанМитрович СтефанРачич Урош
Дибус ДенешЛанг АдамСалаи Аттила  89'Орбан ВиллиНего ЛоикКеркез Милош 70' (Фиола Аттила ( 70') Надь Адам 77' (Ката Михай ( 77') Стайлс КаллумСобослаи ДоминикШаллаи РоландВарга Барнабас  67' 77' (Адам Мартин ( 77')
Запасные: Чобот КевинХорват КристоферСаппанош ПетерМочи ОтиллаДемьен ПатрикКальмар ЖолтБолог БотондСуходовски ШомаСалай Габор
07 сентября. Стадион "Райко Митич".

 

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