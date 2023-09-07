Сборная Венгрии возглавила группу, одолев на выезде сербов

В центральном матче квалификации Евро-2024 в группе G сборные Сербии и Венгрии рубились за текущее первое место. Гости били по воротам намного реже, но реализация просто зашкаливала. В дебюте хозяева проникающим пасом соорудили голевую атаку, решающий удар Душана Влаховича не получился, но мяч от ноги защитника оказался в сетке. В ответ Роланд Шаллаи не смог пробить голкипера, но Барнабас Варга добавил мяч в цель. Несколько минут, и гости снова на высоте. После розыгрыша углового вратарь хозяев дважды плохо играл на выходе, и в итоге Вилли Орбан подставил ногу, переправив мяч в створ - 1:2.

Сборная Венгрии начала играть на удержание счета, но пропускала атаки противника, дважды здорово в рамке сыграл голкипер, мог случиться второй автогол от защитника, но мяч отскочил в штангу, да и был офсайд.