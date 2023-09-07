Сборная Нидерландов за тайм разгромила конкурентов из Греции

Несмотря на разницу в классе между сборными Нидерландов и Греции, встреча команд была очень важна для хозяев, ведь неудача северян в отборочном матче Евро-2024 могла бы здорово ударить по шансам на квалификацию. Впрочем, сегодня сенсацией не пахло.
В середине первого тайма после подачи углового Натан Аке продлил полет мяча, и Мартен де Рон отправил его в сетку. Дензел Дюмфрис подобрал мяч в штрафной и сыграл на Коди Гакпо, который в два касание пробил в цель. Дюмфрис и сам мог отличиться, но с линии штрафной попал в каркас ворот. Он же вскоре подал с правого фланга, и Ваут Вегхорст головой вколотил мяч в нижний угол ворот - 3:0 еще до перерыва. Второй тайм уже был формальностью.
У обеих команд по шесть очков, они делят второе место.
Протокол игры
|(1:0) Де Рон Мартен17'
|(2:0) Гакпо Коди31'
|(3:0) Вегхорст Ваут39'
Флеккен Марк•Гертрейда Лютсхарел•Ван Дейк Виргил•Аке Натан 43'46' (Де Врей Стефан (46') •Дюмфрис Дензел84' (Де Лигт Маттейс (84') •Де Рон Мартен65' (Ланг Ноа (65') •Де Йонг Френки77' (Веерман Йоэй (77') •Блинд Дэйли•Симонс Хави•Вегхорст Ваут•Гакпо Коди65' (Рейндерс Тиджани (65')
Влаходимос Одиссеас•Рота Лазарос70' (Кулиеракис Костас (70') •Рецос Панайотис•Хацидиакос Пантелис•Цимикас Костас• 44'Бакасетас Тасос77' (Бухалакис Андреас (77') •Сиопис Манолис• 12'Курбелис Димитрис 69'70' (Яннулис Димитрис (70') •Масурас Гиоргос•Павлидис Вангелис73' (Якумакис Георгиос (73') •Манталос Петрос 75'
07 сентября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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