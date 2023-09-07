Сборная Нидерландов за тайм разгромила конкурентов из Греции

Несмотря на разницу в классе между сборными Нидерландов и Греции, встреча команд была очень важна для хозяев, ведь неудача северян в отборочном матче Евро-2024 могла бы здорово ударить по шансам на квалификацию. Впрочем, сегодня сенсацией не пахло.

В середине первого тайма после подачи углового Натан Аке продлил полет мяча, и Мартен де Рон отправил его в сетку. Дензел Дюмфрис подобрал мяч в штрафной и сыграл на Коди Гакпо, который в два касание пробил в цель. Дюмфрис и сам мог отличиться, но с линии штрафной попал в каркас ворот. Он же вскоре подал с правого фланга, и Ваут Вегхорст головой вколотил мяч в нижний угол ворот - 3:0 еще до перерыва. Второй тайм уже был формальностью.

У обеих команд по шесть очков, они делят второе место.