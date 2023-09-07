Сборная Франции проводит 900-й матч в своей истории

Сегодняшний матч против Ирландии – юбилейный для сборной Франции.

Встреча проходит в эти минуты в рамках отборочной стадии чемпионата Европы – 2024. Согласно данным Opta, для «трёхцветных» это 900-й матч за всю историю. На данный момент в активе французов 452 победы, 259 раз команда играла вничью, а 188 случаях была зафиксирована ничья. Примечательно также, что наибольшее количество игр (131) Франция провела на «Парк де Пренс» – здесь же проходит и сегодняшний поединок.

Следить за ходом матча сборных Франции и Ирландии можно на портале LiveResult.ru, где представлена текстовая трансляция.