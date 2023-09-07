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Родри: «Невозможно поверить, что Ямалу 16 лет»

07 Сентября 2023 • 21:30 Комментировать
Грузия
...
Испания
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Через 20 ч. 11 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился мнением о новичке сборной Испании Родри.

16-летний вингер «Барселоны» впервые получил приглашение в главную национальную команду страны. Уже в ближайшие дни Ямал может стать самым молодым игроком в истории «красной фурии», если появится на поле.

«Талант этого парня очень впечатляет. Вы просто должны осознать, что ему всего 16 лет. Судя по тому, что я видел в его исполнении, в это невозможно поверить», – заявил на пресс-конференции Родри.

8 сентября сборная Испании сыграет против Грузии в рамках отборочного этапа Евро-2024. 12 сентября коллектив Луиса де ла Фуэнте встретится со сборной Кипра.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Сборная Испании Родри Эрнандес Ламин Ямал
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