Родри: «Невозможно поверить, что Ямалу 16 лет»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился мнением о новичке сборной Испании Родри.

16-летний вингер «Барселоны» впервые получил приглашение в главную национальную команду страны. Уже в ближайшие дни Ямал может стать самым молодым игроком в истории «красной фурии», если появится на поле.

«Талант этого парня очень впечатляет. Вы просто должны осознать, что ему всего 16 лет. Судя по тому, что я видел в его исполнении, в это невозможно поверить», – заявил на пресс-конференции Родри.

8 сентября сборная Испании сыграет против Грузии в рамках отборочного этапа Евро-2024. 12 сентября коллектив Луиса де ла Фуэнте встретится со сборной Кипра.