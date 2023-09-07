Сборные Нидерландов и Греции озвучили составы на матч отбора на Евро

Национальные команды Нидерландов и Греции представили свои составы на вечерний отборочный матч Евро-2024. До его старта остаётся менее получаса.

«Нидерланды»: Флеккен, Аке, ван Дейк, Гертрейда, Блинд, де Йонг, де Рон, Дюмфрис, Гакпо, Вегхорст, Симонс;

«Греция»: Влаходимос, Рота, Рецос, Хацидиакос, Цимикас, Бакасетас, Сиопис, Курбелис, Масурас, Павлидис, Манталос.

Напомним, что играющие коллективы борются за выход на первенство Европы в рамках группы В. Греки с шестью баллами идут на втором месте, но у «эллинов» на одну игру больше, чем у сегодняшних оппонентов – три против двух. Нидерландцы с тремя баллами идут на четвёртой строчке.

LiveResult.ru организовал текстовую трансляцию вечерней игры. Стартовый свисток – в 21:45, время московское.