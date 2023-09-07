Сборные Литвы и Черногории выдали боевую ничью

Сборные Литвы и Черногории провели отборочный матч чемпионата Европы 2024 года. Игра получилась более-менее равной, но обе команды могли как победить, так и проиграть. До 71-й минуте на табло держались нули, но затем начался град голов. Гитис Пауласкас открыл счет, Никола Крстович отыграл перевес противника, а Стефан Савич на 89-й минуте вывел гостей вперед. До финального свистка Фёдор Черных успел восстановить паритет - 2:2.
Литовцы делят четвертое место с болгарами, набрав два очка. Чуть выше расположились черногорцы - пять очков и третье место.
Протокол игры
|(1:0) Паулаускас Гитис71'
|78'Крстович Никола (1:1)
|89'Савич Стефан (1:2)
|(2:2) Черных Фёдор90'
Гертмонас Эдвинас•Ласицкас Юстас•Лекиатас Рокас•Гирдвайнис Эдвинас• 29'Бенета Маркас46' (Сирвис Пиюс (46') •Вербицкас Овидиус90' (Климавичюс Линас (90') •Гинейтис Гвидас•Новиковас Арвидас81' (Казлаускас Донатас (81') •Голубицкас Паулюс68' (Черных Фёдор (68') •Янкаускас Элигиюс68' (Сливка Выкинтас (68') •Паулаускас Гитис
Миятович Милан•Марушич Адам•Савич Стефан•Томашевич Зарко•Радунович Ристо•Йовович Владимир72' (Джюрджевич Урош (72') • 84'Янкович Марко77' (Джуканович Виктор (77') •Шчекич Александар53' (Лончар Стефан (53') •Савичевич Вукан46' (Цамай Дритон (46') •Мугоша Стефан46' (Йоветич Стеван (46') •Крстович Никола
07 сентября.
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