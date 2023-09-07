Сборные Литвы и Черногории выдали боевую ничью

Сборные Литвы и Черногории провели отборочный матч чемпионата Европы 2024 года. Игра получилась более-менее равной, но обе команды могли как победить, так и проиграть. До 71-й минуте на табло держались нули, но затем начался град голов. Гитис Пауласкас открыл счет, Никола Крстович отыграл перевес противника, а Стефан Савич на 89-й минуте вывел гостей вперед. До финального свистка Фёдор Черных успел восстановить паритет - 2:2.

Литовцы делят четвертое место с болгарами, набрав два очка. Чуть выше расположились черногорцы - пять очков и третье место.