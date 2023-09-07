Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборные Литвы и Черногории выдали боевую ничью

07 Сентября 2023 • 21:00 Комментировать
Литва
2:2
Черногория
окончен

Сборные Литвы и Черногории провели отборочный матч чемпионата Европы 2024 года. Игра получилась более-менее равной, но обе команды могли как победить, так и проиграть. До 71-й минуте на табло держались нули, но затем начался град голов. Гитис Пауласкас открыл счет, Никола Крстович отыграл перевес противника, а Стефан Савич на 89-й минуте вывел гостей вперед. До финального свистка Фёдор Черных успел восстановить паритет - 2:2.

Литовцы делят четвертое место с болгарами, набрав два очка. Чуть выше расположились черногорцы - пять очков и третье место.

Протокол игры  
Литва2:2Черногория
(1:0) Паулаускас Гитис71'  
  78'Крстович Никола (1:1)
  89'Савич Стефан (1:2)
(2:2) Черных Фёдор90'  
Гертмонас ЭдвинасЛасицкас ЮстасЛекиатас РокасГирдвайнис Эдвинас  29'Бенета Маркас 46' (Сирвис Пиюс ( 46') Вербицкас Овидиус 90' (Климавичюс Линас ( 90') Гинейтис ГвидасНовиковас Арвидас 81' (Казлаускас Донатас ( 81') Голубицкас Паулюс 68' (Черных Фёдор ( 68') Янкаускас Элигиюс 68' (Сливка Выкинтас ( 68') Паулаускас Гитис
Запасные: Черняускас ВитаутасТутышкинас АртемиюсЗубас ЭмилиюсРемейкис МатиюсШешплаукис ДейвидасРомановский ДаниэльКазуколовас Кипрас
Миятович МиланМарушич АдамСавич СтефанТомашевич ЗаркоРадунович РистоЙовович Владимир 72' (Джюрджевич Урош ( 72'  84') Янкович Марко 77' (Джуканович Виктор ( 77') Шчекич Александар 53' (Лончар Стефан ( 53') Савичевич Вукан 46' (Цамай Дритон ( 46') Мугоша Стефан 46' (Йоветич Стеван ( 46') Крстович Никола
Запасные: Раичкович МилошВукчевич АндрияПеткович ДаниельКосович НебойшаДрагоевич МилошВуячич ИгорВукчевич Марко
07 сентября.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Литвы Сборная Черногории
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Казахстан Казахстан
Финляндия Финляндия
0
1
3.60 3.35 2.20
Видео
Окончен
Литва Литва
Черногория Черногория
2
2
4.40 3.55 1.93
Видео
46 мин
Сербия Сербия
Венгрия Венгрия
1
2
1.74 3.85 5.00
Видео
46 мин
Дания Дания
Сан-Марино Сан-Марино
2
0
Видео
46 мин
Польша Польша
Фарерские острова Фарерские острова
0
0
1.20 7.60 16.00
Видео
46 мин
Словения Словения
Северная Ирландия Северная Ирландия
2
1
2.01 3.30 4.30
Видео
46 мин
Нидерланды Нидерланды
Греция Греция
2
0
1.47 4.60 7.40
Видео
46 мин
Франция Франция
Ирландия Ирландия
1
0
1.30 6.00 11.00
Видео
46 мин
Чехия Чехия
Албания Албания
0
0
1.66 3.90 5.80
Видео
08.09.23 в 19:00
Грузия Грузия
Испания Испания
10.00 5.80 1.32
Видео
08.09.23 в 21:45
Словакия Словакия
Португалия Португалия
6.40 4.30 1.56
Видео
08.09.23 в 21:45
Люксембург Люксембург
Исландия Исландия
2.60 3.40 2.85
Видео
08.09.23 в 21:45
Турция Турция
Армения Армения
1.34 5.40 9.80
Видео
08.09.23 в 21:45
Хорватия Хорватия
Латвия Латвия
1.15 9.20 20.00
Видео
08.09.23 в 21:45
Кипр Кипр
Шотландия Шотландия
7.80 4.80 1.44
Видео
08.09.23 в 21:45
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
Лихтенштейн Лихтенштейн
1.04 19.00 60.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Сентября
22:21 · Чемпионат Европы 2024
​Косово – Швейцария: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 9 сентября 2023
22:10 · Испания. Ла Лига
Тренер сборной Испании рассказал, что думает о Ямале
21:48 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Франции проводит 900-й матч в своей истории
21:32 · Чемпионат Европы 2024
​Северная Македония – Италия: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 9 сентября 2023
21:30 · Чемпионат Европы 2024
Родри: «Невозможно поверить, что Ямалу 16 лет»
21:24 · Чемпионат Европы 2024
Сборные Нидерландов и Греции озвучили составы на матч отбора на Евро
21:15 · Чемпионат Европы 2024
Франция - Ирландия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:15 · Чемпионат Европы 2024
Нидерланды - Греция: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
21:00 · Чемпионат Европы 2024
Сборные Литвы и Черногории выдали боевую ничью
20:58 · Чемпионат Европы 2024
Сборные Франции и Ирландии назвали состав на игру, Мбаппе, Гризманн и Жиру – в старте
20:44 · Чемпионат Европы 2024
Александр Мостовой: «Сборная Грузии дома доставит проблем испанцам»
20:40 · Чемпионат Европы 2024
​Украина – Англия: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 9 сентября 2023
20:19 · Чемпионат Европы 2024
Эстония – Швеция: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 9 сентября 2023
20:08 · Чемпионат Европы 2024
Мартинес оценил уровень игроков сборной Португалии из аравийской лиги
20:04 · Чемпионат Европы 2024
​Азербайджан – Бельгия: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 9 сентября 2023
Все новости