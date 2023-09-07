Сборные Франции и Ирландии назвали состав на игру, Мбаппе, Гризманн и Жиру – в старте

Национальная сборная Франции менее чем через час встретится в Париже против команды Ирландии. Выяснять отношения сборные будут на арене «Парк де Пренс». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, а пока представим составы играющих команд.

«Франция»: Меньян, Кунде, Упамекано, Л. Эрнандес, Т. Эрнандес, Тчуамени, Рабио, Дембеле, Гризманн, Мбаппе, Жиру;

«Ирландия»: Базуну, Даффи, Иган, Коллинз, Найт, Браун, Каллен, Моламби, Стивенс, Айда, Огбене.

Напомним, что французы в турнирной таблице группы В идут на первом месте с 12 баллами, ирландцы с тремя очками разместились лишь на третьей строчке.

Текстовую трансляцию игры проводит LiveResult.ru.