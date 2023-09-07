Александр Мостовой: «Сборная Грузии дома доставит проблем испанцам»

Бывший игрок сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой дал прогноз на грядущий матч квалификации на Евро-2024 между командами Грузии и Испании. Он запланирован на завтрашнюю пятницу.

«Не думаю, испанцам сейчас будет легко, так как команда привыкает к главному тренеру, а ещё в составе много молодых игроков. Грузины дома могут создать «красной фурии» проблемы. Стоит ждать голов с обеих сторон», - рассуждает Мостовой для «ВсёПроСпорт».

Грузинская команда с четырьмя баллами после трёх матчей идёт на втором месте в группе А, у кавказской команды четыре очка. Испанцы сыграли на матч меньше и с тремя баллами идут на четвёртом месте.