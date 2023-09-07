Мартинес оценил уровень игроков сборной Португалии из аравийской лиги

Наставник португальской сборной Роберто Мартинес оценил уровень игры футболистов национальной команды из чемпионата Саудовской Аравии.

«Игроки из чемпионата Саудовской Аравии имеют большее количество игрового времени и более высокую конкуренцию, чем футболисты из Европы. Я видел Криштиану Роналду, Отавио и Рубена Невеша на очень высоком физическом уровне, у них более 700 или 800 минут в соревновательном режиме», – заявил испанский специалист на пресс-конференции.

Напомним, что в составе португальской сборной на сентябрьские матчи отбора Евро-2024 числятся три футболиста из чемпионата Саудовской Аравии, а именно Криштиану Роналду, Отавио и Рубен Невеш. Следующими соперниками «избранных» станут Словакия и Люксембург.