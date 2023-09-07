Флик готовит Киммиху новую роль в сборной Германии

Наставник немецкой национальной команды Ханс-Дитер Флик планирует дать особую роль игроку «Баварии» Йозуа Киммиху в составе сборной.

По информации Bild, специалист хочет использовать одного из лидеров «рекордмайстера» в роли инвертированного правого защитника. Во время встречи в отеле команды Флик показал своим игрокам видео матчей «Манчестер Сити», чтобы объяснить новую тактику и философию, в основном используя нарезки игры Джона Стоунса.

Напомним, что Йозуа Киммих выступает в футболке немецкой сборной с 2016 года, проведя 79 матчей и забил шесть голов. В сентябре немцы проведут товарищеские матчи против Японии и Франции.