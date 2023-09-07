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Хаверц высказался о критике сборной Германии

07 Сентября 2023 • 19:18 Комментировать

Полузащитник «Арсенала» и сборной Германии Кай Хаверц высказался о критике национальной команды на фоне слабой формы.

«За последние месяцы мы столкнулись с большим количеством критики, которая часто была неоправданной. Мы не получили особой поддержки во время чемпионата мира, мы были одни», – приводит слова хавбека «канониров» Kicker.

Напомним, что на последнем мундиале немцы не смогли выйти в плей-офф, что произошло с «манншафт» во второй раз подряд. В последних 15 играх подопечные Ханса-Дитера Флика одержали лишь три победы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Кай Хаверц
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