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Мусиала пропустит сентябрьские матчи сборной Германии

07 Сентября 2023 • 18:37 Комментировать

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала не поможет сборной Германии в предстоящих матчах. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского коллектива.

Отмечается, что футболист продолжает восстанавливаться после травмы спины, по этой причине он не сможет приехать в расположение национальной команды.

На счету 20-летнего хавбека 23 матча за сборную Германии, в которых он отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три результативные передачи.

9 сентября сборная Германии проведет товарищеский матч против Японии, а 12-го числа в рамках контрольного поединка встретится с Францией.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Джамал Мусиала
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