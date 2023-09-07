Пирожков: «Спаллетти находится в зените своей славы»

Футбольный комментатор «Матч ТВ» Олег Пирожков уверен, что у сборной Италии не возникнет проблем с выходом в финальную часть Евро-2024 с новым главным тренером Лучано Спаллетти.

«Спаллетти мотивирован и находится в зените своей славы. Уверен, что итальянцы обязательно пробьются на чемпионат Европы. В команде прекрасные игроки, а тренер очень чувствует талант футболистов», - передаёт слова Пирожкова сайт «Матч ТВ».

9 сентября в рамках группы команда Италии будет гостить у сборной Северной Македонии, а 12 сентября примет дома сборную Украины.

Напомним, что «скуадра адзурра» является действующим чемпионом Европы. В 2021 году итальянцы завоевали трофей под руководством Роберто Манчини.