Серхио Рамос не исключил своего возвращения в сборную Испании

37-летний защитник «Севильи» Серхио Рамос ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную Испании.

«В прошлом году я решил покинуть сборную, но если возникнут такие обстоятельства, при которых я должен вернуться, то я сделаю это. Все прекрасно знают, какое значение для меня имеет сборная Испании», — заявил Рамос Football Espana.

Центральный защитник провел в составе национальной команды 180 матчей, забил 23 гола и записал на свой счет 8 результативных передач.

Завтра, 8 сентября, Испания встретится с Грузией в рамках третьего тура отборочного раунда Евро-2024. Начало игры — 19:00 по мск.