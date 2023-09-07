Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

​Мбаппе не пришёл на пресс-конференцию – Дешам назвал причину

07 Сентября 2023 • 15:49 Комментировать
Франция
...
Ирландия
1 1.22 X 6.70 2 18.00
Через 4 ч. 53 мин.

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе накануне пропустил пресс-конференцию. Вместо него с журналистами общался вице-капитан Антуан Гризманн. Рулевой «трёхцветных» Дидье Дешам объяснил ситуацию. Тренер дал понять, что он оградил Мбаппе от вопросов о его будущем на клубном уровне.

«Я прекрасно понимаю, что вы [журналисты] очень заинтересованы в Килиане. Но я не думаю, что вы стали бы задавать ему много вопросов по поводу игры против Ирландии. Я ставлю интересы сборной Франции выше индивидуальных. На мой взгляд, отсутствие Мбаппе на пресс-конференции соответствует нашим интересам», - сказал Дешам журналистам.

Не пропустите текстовую трансляцию матча Франция – Ирландия.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФРАНЦИЯ ИРЛАНДИЯ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.09.23 в 17:00
Казахстан Казахстан
Финляндия Финляндия
3.60 3.35 2.20
Видео
07.09.23 в 19:00
Литва Литва
Черногория Черногория
4.40 3.55 1.93
Видео
07.09.23 в 21:45
Франция Франция
Ирландия Ирландия
1.30 6.00 11.00
Видео
07.09.23 в 21:45
Сербия Сербия
Венгрия Венгрия
1.74 3.85 5.00
Видео
07.09.23 в 21:45
Словения Словения
Северная Ирландия Северная Ирландия
2.01 3.30 4.30
Видео
07.09.23 в 21:45
Нидерланды Нидерланды
Греция Греция
1.47 4.60 7.40
Видео
07.09.23 в 21:45
Чехия Чехия
Албания Албания
1.66 3.90 5.80
Видео
07.09.23 в 21:45
Дания Дания
Сан-Марино Сан-Марино
Видео
07.09.23 в 21:45
Польша Польша
Фарерские острова Фарерские острова
1.20 7.60 16.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Сентября
16:30 · Чемпионат Европы 2024
Казахстан - Финляндия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:20 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Рябчук пропускает матчи сборной по личным причинам
15:49 · Чемпионат Европы 2024
​Мбаппе не пришёл на пресс-конференцию – Дешам назвал причину
08:12 · Чемпионат Европы 2024
Мудрик: «Сборная Украины хочет победить Англию»
03:54 · Испания. Ла Лига
Ямал установит рекорд сборной Испании, если сыграет в ближайших матчах
06 Сентября
21:41 · Чемпионат Европы 2024
​Словакия – Португалия: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 8 сентября 2023
21:17 · Чемпионат Европы 2024
Хорватия – Латвия: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 8 сентября 2023
20:59 · Чемпионат Европы 2024
Кипр – Шотландия: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 8 сентября 2023
20:50 · Чемпионат Европы 2024
Роналду высказался о попадании Фелиша и Канселу в состав сборной Португалии
20:45 · Чемпионат мира 2026
Роналду не знает, сыграет ли на чемпионате мира в 2026 году
20:16 · Чемпионат Европы 2024
​Грузия – Испания: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 8 сентября 2023
05 Сентября
16:52 · Чемпионат Европы 2024
Локателли рассказал, почему перестал играть при Манчини
16:40 · Чемпионат Европы 2024
​Два тренера могут заменить Флика у руля сборной Германии
16:33 · Чемпионат Европы 2024
​Названо условие увольнения тренера сборной Германии Флика слухи
15:29 · Чемпионат Европы 2024
​Сборная Ирландии потеряла важного игрока
Все новости