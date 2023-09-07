​Мбаппе не пришёл на пресс-конференцию – Дешам назвал причину

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе накануне пропустил пресс-конференцию. Вместо него с журналистами общался вице-капитан Антуан Гризманн. Рулевой «трёхцветных» Дидье Дешам объяснил ситуацию. Тренер дал понять, что он оградил Мбаппе от вопросов о его будущем на клубном уровне.

«Я прекрасно понимаю, что вы [журналисты] очень заинтересованы в Килиане. Но я не думаю, что вы стали бы задавать ему много вопросов по поводу игры против Ирландии. Я ставлю интересы сборной Франции выше индивидуальных. На мой взгляд, отсутствие Мбаппе на пресс-конференции соответствует нашим интересам», - сказал Дешам журналистам.

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