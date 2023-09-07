Нидерланды - Греция: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0

Сборные Нидерландов и Греции проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Нидерланды - Греция
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Протокол игры
|(1:0) Де Рон Мартен17'
|(2:0) Гакпо Коди31'
|(3:0) Вегхорст Ваут39'
Флеккен Марк•Гертрейда Лютсхарел•Ван Дейк Виргил•Аке Натан• 43'Дюмфрис Дензел•Де Рон Мартен•Де Йонг Френки•Блинд Дэйли•Симонс Хави•Вегхорст Ваут•Гакпо Коди
Влаходимос Одиссеас•Рота Лазарос•Рецос Панайотис•Хацидиакос Пантелис•Цимикас Костас• 44'Бакасетас Тасос•Сиопис Манолис• 12'Курбелис Димитрис•Масурас Гиоргос•Павлидис Вангелис•Манталос Петрос
07 сентября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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