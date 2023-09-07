Казахстан - Финляндия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Казахстана и Финляндии проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Казахстан - Финляндия
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Протокол игры
Шацкий Игорь•Быстров Марат•Марочкин Александр•Алип Нуралы•Скворцов Лев•Тагыберген Асхат•Дарабаев Аслан•Вороговский Ян•Зайнутдинов Бактиёр•Аймбетов Абат•Куат Исламбек
Градецки Лукаш•Алхо Николай•Иванов Роберт•Хосконен Артту•Йенсен Ричард•Кайринен Каан•Шуллер Расмус•Нисканен Ильмари•Пукки Теэму•Похьянпало Йоэль•Антман Оливер
07 сентября. Стадион "Астана-Арена" (Астана).
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