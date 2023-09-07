Мудрик: «Сборная Украины хочет победить Англию»

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик высказался касательно предстоящего поединка против национальной команды Англии в квалификационном турнире чемпионата Европы – 2024.

«Они могут думать, что возьмут три очка и выиграют. Мы тоже хотим победить. Не хотим отобрать очки у Англии, мы хотим себе в карман добавить эти очки, взять их себе», - передает слова футболиста лондонского «Челси» ua.tribuna.com.

Поединок квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Англии состоится в польском городе Вроцлав 9 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Добавим, что Мудрик выступает в Английской премьер-лиге с января 2023 года. Его контракт с «Челси» рассчитан на восемь лет.