Роналду высказался о попадании Фелиша и Канселу в состав сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал заявку команды на предстоящие матчи.

В список приглашённых на сбор попали нападающий Жоау Фелиш и защитник Жоау Канселу, недавно перешедшие в «Барселону» на правах аренды из «Атлетико» и «Манчестер Сити» соответственно. Оба футболиста не имели игровой практики в своих клубах до переезда в Каталонию, и журналисты спросили у Роналду, насколько уместно их появление в заявке сборной: «Я нахожусь здесь уже 20 лет, и за это время ни один сбор не обходился без критики состава в СМИ. Решения принимает тренер», – заявил на пресс-конференции форвард «Аль-Насра».