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Роналду высказался о попадании Фелиша и Канселу в состав сборной Португалии

06 Сентября 2023 • 20:50 Комментировать
Словакия
...
Португалия
1 8.00 X 4.60 2 1.45
08.09 21:45

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал заявку команды на предстоящие матчи.

В список приглашённых на сбор попали нападающий Жоау Фелиш и защитник Жоау Канселу, недавно перешедшие в «Барселону» на правах аренды из «Атлетико» и «Манчестер Сити» соответственно. Оба футболиста не имели игровой практики в своих клубах до переезда в Каталонию, и журналисты спросили у Роналду, насколько уместно их появление в заявке сборной: «Я нахожусь здесь уже 20 лет, и за это время ни один сбор не обходился без критики состава в СМИ. Решения принимает тренер», – заявил на пресс-конференции форвард «Аль-Насра».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Криштиану Роналду Сборная Португалии Жоау Канселу Жоау Фелиш Аль-Наср Эр-Рияд
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