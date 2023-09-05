Локателли рассказал, почему перестал играть при Манчини

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли поделился комментарием о бывшем главном тренере сборной Италии Роберто Манчини.

«Стоит сказать спасибо Манчини за победу на чемпионате Европы – 2020, но пришло время смотреть вперед. Почему я не играл в последнее время? У нас с тренером были разные взгляды, но это моя вина», — приводит слова Локателли Pazzi di Fanta.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в двух матчах чемпионата Италии и получил две желтые карточки.

Напомним, ранее Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии, в которой работал с 2018 года. На данный момент специалист возглавляет национальную команду Саудовской Аравии.