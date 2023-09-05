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Локателли рассказал, почему перестал играть при Манчини

05 Сентября 2023 • 16:52 Комментировать
Северная Македония
...
Италия
09.09 21:45

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли поделился комментарием о бывшем главном тренере сборной Италии Роберто Манчини.

«Стоит сказать спасибо Манчини за победу на чемпионате Европы – 2020, но пришло время смотреть вперед. Почему я не играл в последнее время? У нас с тренером были разные взгляды, но это моя вина», — приводит слова Локателли Pazzi di Fanta.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в двух матчах чемпионата Италии и получил две желтые карточки.

Напомним, ранее Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии, в которой работал с 2018 года. На данный момент специалист возглавляет национальную команду Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Италии Роберто Манчини Сборная Саудовской Аравии Мануэль Локателли
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