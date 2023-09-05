​Два тренера могут заменить Флика у руля сборной Германии

В случае плохого выступления в сентябрьских товарищеских матчах против Японии и Франции Ханс-Дитер Флик может покинуть должность главного тренера сборной Германии. Как сообщает Sport Bild, при таком раскладе кандидатами на пост рулевого Бундестим будут Юлиан Нагельсманн и Оливер Гласнер.

Нагельсманн находится без работы после того, как в марте молодого тренера уволили из «Баварии». Гласнер сейчас тоже свободен – по завершению сезона 2022/2023 этот специалист покинул «Айнтрахт».

Сборная Германии в настоящий момент готовится к домашнему чемпионату Европы. Турнир пройдёт летом 2024 года.