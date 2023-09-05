Сборная Германии продолжает готовиться к домашнему чемпионату Европы. В сентябре Бундестим проведёт два товарищеских матча – против Японии и Франции. Как сообщает Sport Bild, если немецкая сборная плохо выступит в этих играх, как было в июньских товарищеских поединках, то Ханс-Дитер Флик может быть уволен с должности главного тренера.

Напомним, что в июне сборная Германии сыграла вничью с Украиной (3:3), после чего проиграла Польше (0:1) и Колумбии (0:2).

Матч против Японии сборная Германии проведёт 9 сентября, а матч против Франции – 12 сентября.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт в июне-июле 2024 года.