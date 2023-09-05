​Сборная Ирландии потеряла важного игрока

Нападающий Эван Фергюсон не поможет сборной Ирландии в сентябрьских матчах отбора на Евро-2024. Футболист «Брайтона» получил травму в последнем матче Премьер-лиги против «Ньюкасла».

Сборная Ирландии 7 сентября сыграет на выезде против Франции, а 10 сентября примет Нидерланды. Потеря 18-летнего Фергюсона является серьёзным ударом для «зелёной армии».

В трёх предыдущих матчах отбора на чемпионат Европы - 2024 сборная Ирландии смогла набрать три очка.

Добавим, что Эван Фергюсон за национальную сборную Ирландии провёл шесть игр, в которых забил два гола.