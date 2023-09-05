Роналду высказался о матчах сборной Португалии

Центральный форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду прибыл в расположение сборной Португалии.

«Круто возвращаться домой. Максимальный уровень мотивации и полная концентрация перед двумя матчами отборочного раунда чемпионата Европы – 2024», - оставил сообщение 38-летний бомбардир в своих социальных сетях.

В этом месяце сборная Португалии сыграет два поединка квалификации Евро-2024. Противостоять пиренейцам будут национальные команды Словакии и Люксембурга. Встречи состоятся 8 и 11 сентября.

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