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Роналду высказался о матчах сборной Португалии

05 Сентября 2023 • 11:33 Комментировать

Центральный форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду прибыл в расположение сборной Португалии.

«Круто возвращаться домой. Максимальный уровень мотивации и полная концентрация перед двумя матчами отборочного раунда чемпионата Европы – 2024», - оставил сообщение 38-летний бомбардир в своих социальных сетях.

В этом месяце сборная Португалии сыграет два поединка квалификации Евро-2024. Противостоять пиренейцам будут национальные команды Словакии и Люксембурга. Встречи состоятся 8 и 11 сентября.

Роналду назвал самую сложную лигу мира

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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