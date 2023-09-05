Спаллетти - о сборной Италии: «Это высшая должность в моей карьере»

Новый главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти дал комментарий после своего назначения.

«Это высшая должность в моей карьере. Но при этом это огромная ответственность. Сейчас мне трудно что-то обещать, однако я буду гарантом преданности тех, кто будет работать в команде. Хочу увидеть максимальную самоотдачу и полное вовлечение в рабочий процесс», - передает слова специалиста Tribal Football.

Спаллетти сменил у руля «скуадры адзурры» Роберто Манчини. Трудовое соглашение 64-летнего тренера с национальной командой рассчитано на три года – до конца июля 2026-го.