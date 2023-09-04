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Спаллетти определился с тактической схемой в сборной Италии

04 Сентября 2023 • 22:57 Комментировать
Северная Македония
...
Италия
09.09 21:45

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти готовится провести первый матч в новой должности.

Бывший наставник «Наполи» приступил к работе в национальной команде с 1 сентября. Согласно Sky Sport, на первой тренировке во главе «скуадры адзурры» Спаллетти наигрывал схему 4-3-3. Примечательно, что в обозначенной модели не нашлось места для вингера «Ювентуса» Федерико Кьезы, а трио в середине поля составляли Локателли, Барелла и Тонали. На острие атаки расположился Распадори.

Сборная Италии дебютирует под руководством Лучано Спаллетти в выездном поединке отборочного этапа чемпионата Европы против соперников из Северной Македонии. Встреча состоится 9 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Лучано Спаллетти
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СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ ИТАЛИЯ
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