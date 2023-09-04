Спаллетти определился с тактической схемой в сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти готовится провести первый матч в новой должности.

Бывший наставник «Наполи» приступил к работе в национальной команде с 1 сентября. Согласно Sky Sport, на первой тренировке во главе «скуадры адзурры» Спаллетти наигрывал схему 4-3-3. Примечательно, что в обозначенной модели не нашлось места для вингера «Ювентуса» Федерико Кьезы, а трио в середине поля составляли Локателли, Барелла и Тонали. На острие атаки расположился Распадори.

Сборная Италии дебютирует под руководством Лучано Спаллетти в выездном поединке отборочного этапа чемпионата Европы против соперников из Северной Македонии. Встреча состоится 9 сентября.