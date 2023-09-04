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Грилиш не поможет сборной Англии в ближайших матчах

04 Сентября 2023 • 21:54 Комментировать
Украина
...
Англия
09.09 19:00

Нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш пропустит сбор национальной команды Англии.

Ранее 27-летний футболист получил травму и не смог принять участие в матче четвертого тура Английской премьер-лиги с «Фулхэмом», в которой «горожане» одержали победу со счетом 5:1.

Таким образом, Грилиш пропустит предстоящие игры сборной Англии, об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

9 сентября подопечные Гарета Саутгейта сыграют со сборной Украины в рамках отборочного раунда чемпионата Европы – 2024. Кроме того, 12 сентября Англия проведет товарищескую встречу против Шотландии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Англии Джек Грилиш
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УКРАИНА АНГЛИЯ
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