Грилиш не поможет сборной Англии в ближайших матчах

Нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш пропустит сбор национальной команды Англии.

Ранее 27-летний футболист получил травму и не смог принять участие в матче четвертого тура Английской премьер-лиги с «Фулхэмом», в которой «горожане» одержали победу со счетом 5:1.

Таким образом, Грилиш пропустит предстоящие игры сборной Англии, об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

9 сентября подопечные Гарета Саутгейта сыграют со сборной Украины в рамках отборочного раунда чемпионата Европы – 2024. Кроме того, 12 сентября Англия проведет товарищескую встречу против Шотландии.