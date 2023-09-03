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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сперцян поделился ожиданиями от отборочных матчах на чемпионат Европы

03 Сентября 2023 • 15:34 Комментировать

Полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян поделился ожиданиями от предстоящих отборочных матчей на чемпионат Европы 2024 года.

Сборная Армении в квалификации сыграет против сборных Турции (8 сентября) и Хорватии (11 сентября).

Игрок «Краснодара» считает эти два матча самыми важными, потому что сборная занимает второе место в группе.

«У нас три очка до Турции, первая игра с ними на выезде. Для нас эта встреча очень принципиальная и очень многое значит. Нужно быстро переключаться», - приводит слова Сперцяна «Чемпионат».

Сборная Армении уступает три очка туркам, но при этом имеют игру в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Армении Эдуард Сперцян
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