Полузащитник «Химок» Аршак Корян в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о том, почему пошла тенденция перехода перспективных игроков РПЛ в сборную Армении.

- Сначала хотелось бы спросить про сборную Армении, в которой вы выступаете. Сейчас пошла такая тенденция, что некоторые перспективные футболисты, выступающие в РПЛ, предпочитают принять предложение Армении и выступать за нее. Почему так получается, когда они востребованы в сборной России? Тот же Севикян, например.

- Если бы он был заигран за Россию, тогда не смог бы перейти в Армению. А так он может выбирать, где выступать.

- А если говорить про Тикнизяна, Сперцяна, Байрамяна, они же потенциально смогли бы усилить сборную России, и на них рассчитывали. Но они предпочли Армению. Не удивлены?

- Потенциально – это очень философское утверждение. Кто так считает и почему? В любом случае, это решение игроков.

- Вы связываете их выбор с тем, что Россия отстранена от официальных международных турниров?

- Не знаю, чем кто руководствуется. Лично у меня были другие причины. Поступило приглашение в основную сборную Армении, и мне этого было достаточно.

- А если было бы приглашение от России и Армении, какую сборную выбрали бы?

- Армению. Потому что это этническая родина, и потому что тогда как раз отменили лимит. Единственное, что меня останавливало, это был лимит. Вот две основные причины.

- Многие ставят в упрек то, что ребята воспитывались в России, но выбирают другую страну.

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- Ничего такого здесь не вижу. Не считаю, что какой-то футболист должен какому-то клубу, потому что он выступал в нем, и теперь ему надо играть за сборную России. Если его пригласили в другую сборную, почему он должен об этом думать? И потом, это вопрос не к нам, а к тренерам сборной.

- Насколько Армении реально побиваться на крупные турниры?

- Если вы видели турнирную таблицу, у сборной все хорошо. Есть большие шансы выйти из группы. Сборная сейчас сильная.

Елена Григорьевская