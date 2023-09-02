Спаллетти рассказал, почему Верратти и Жоржиньо не попали в сборную Италии

Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти ответил на вопрос, почему Марко Верратти и Жоржиньо не вошли в заявку команды на сентябрьский сбор.

«Нам были необходимы футболисты, у которых уже есть опыт международных матчей. Но мне не требуется большое количество игроков, чтобы не отправлять их на трибуну», — заявил Спаллетти Football Italia.

Тренер добавил, что в начале сезона эти футболисты не получали достаточно игрового времени на поле, поэтому не были вызваны.

9 сентября сборная Италии сыграет с Македонией в рамках отборочного раунда чемпионата Европы – 2024, а уже 12 сентября команда Спаллетти встретится с Украиной.