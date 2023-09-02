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Спаллетти - о сборной Италии: «Я получил хорошую команду от Манчини»

02 Сентября 2023 • 13:35 Комментировать

Новый главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти отметил работу экс-наставника «скуадры адзурры» Роберто Манчини.

«От Роберто я получил хорошую команду. Под его руководством сборная стала чемпионом Европы и имела беспроигрышную серию из 37 матчей. В составе команды сейчас много перспективной молодежи. Италия будет стремиться играть как мощная футбольная нация», - цитирует слова специалиста инсайдер Джанлука ди Марцио.

Спаллетти подписал со сборной Италии трехлетнее трудовое соглашение. До перехода в национальную команду Лучано занимал пост главного тренера «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Лучано Спаллетти Роберто Манчини
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