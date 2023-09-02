Спаллетти - о сборной Италии: «Я получил хорошую команду от Манчини»

Новый главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти отметил работу экс-наставника «скуадры адзурры» Роберто Манчини.

«От Роберто я получил хорошую команду. Под его руководством сборная стала чемпионом Европы и имела беспроигрышную серию из 37 матчей. В составе команды сейчас много перспективной молодежи. Италия будет стремиться играть как мощная футбольная нация», - цитирует слова специалиста инсайдер Джанлука ди Марцио.

Спаллетти подписал со сборной Италии трехлетнее трудовое соглашение. До перехода в национальную команду Лучано занимал пост главного тренера «Наполи».