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Чемпионат Европы по футболу 2024

Объявлен состав испанской сборной на сентябрьские матчи отбора Евро-2024 официально

01 Сентября 2023 • 14:52 Комментировать
Грузия
...
Испания
08.09 19:00

Объявлен состав сборной Испании на сентябрьские встречи отборочного этапа Евро-2024 против Грузии и Кипра.

Вратари: Кепа Аррисабалага («Реал»), Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»).

Защитники: Эмерик Лапорте («Аль-Наср» Джидда), Даниэль Карвахаль («Реал»), Рубен ле Норман («Реал Сосьедад»), Хосе Гайя («Валенсия»), Пау Торрес («Астон Вилла»), Давид Гарсия («Осасуна»), Алехандро Бальде («Барселона»), Сесар Аспиликуета («Атлетико»).

Полузащитники: Педри («Барселона»), Гави («Барселона»), Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Фабиан Руиз («ПСЖ»), Алекс Баэна («Вильярреал»), Микель Мерино («Реал Сосьедад»).

Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Хоселу («Реал»), Ламин Ямал («Барселона»), Марко Асенсио («ПСЖ»), Абель Руиз («Брага»), Нико Уильямс («Атлетик»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»).

Напомним, что встречи против Грузии и Кипра пройдут 8 и 12 сентября.

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