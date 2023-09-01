Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

​Роналду вызвали в сборную Португалии

01 Сентября 2023 • 13:55 Комментировать
Словакия
...
Португалия
08.09 21:45

В пятницу был обнародован список футболистов, которых вызвали в сборную Португалии на сентябрьский сбор. Стоит сказать, что в списке присутствует и звёздный нападающий Криштиану Роналду, который с начала 2023 года выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

В сентябре сборная Португалии проведёт два матча в отборе на чемпионат Европы – 2024. В пятницу, 8 сентября, команда Роберто Мартинеса сыграет против Словакии на выезде. А в понедельник, 11 сентября, португальская сборная примет Люксембург.

После четырёх туров отборочного цикла сборная Португалии занимает первое место в своей группе, набрав 12 очков из 12.

​Ровно 20 лет назад Роналду дебютировал за сборную Португалии

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЛОВАКИЯ ПОРТУГАЛИЯ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Сентября
14:52 · Чемпионат Европы 2024
Объявлен состав испанской сборной на сентябрьские матчи отбора Евро-2024 официально
14:52 · США. МЛС
​Уход Альбы из сборной Испании подтверждён
13:55 · Чемпионат Европы 2024
​Роналду вызвали в сборную Португалии
13:41 · Чемпионат Европы 2024
Доменико Тедеско назвал заявку сборной Бельгии на сентябрьские матчи отбора Евро-2024 официально
13:30 · Чемпионат Европы 2024
Объявлен состав сборной Нидерландов на сентябрьские матчи отбора Евро-2024 официально
12:49 · Чемпионат Европы 2024
В Армении хотят, чтобы Севикян сыграл за сборную уже в октябре
31 Августа
16:23 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт прокомментировал отсутствие Стерлинга в заявке на сентябрьские матчи 1
16:20 · Чемпионат Европы 2024
​Опубликован состав сборной Англии на сентябрь
15:25 · Франция. Лига 1
​Мбаппе, Гризманн и Жиру попали в состав сборной Франции
12:46 · Чемпионат Европы 2024
Известен состав сборной Германии на сентябрьские товарищеские матчи официально
30 Августа
01:16 · Англия. Премьер-лига
Почеттино высказался о перспективах Стерлинга в сборной Англии 1
28 Августа
20:59 · Чемпионат Европы 2024
Ароян: «У сборной Армении высокие шансы пробиться на Евро»
24 Августа
03:56 · Италия. Серия А
Вентура: «Спаллетти заслужил эту работу» 1
02:07 · Италия. Серия А
Игрока исландской сборной обвиняют в сексуальных домогательствах
01:50 · Нидерланды. Эредивизие
​Сборную Нидерландов может возглавить... женщина
Все новости