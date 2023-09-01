​Роналду вызвали в сборную Португалии

В пятницу был обнародован список футболистов, которых вызвали в сборную Португалии на сентябрьский сбор. Стоит сказать, что в списке присутствует и звёздный нападающий Криштиану Роналду, который с начала 2023 года выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

В сентябре сборная Португалии проведёт два матча в отборе на чемпионат Европы – 2024. В пятницу, 8 сентября, команда Роберто Мартинеса сыграет против Словакии на выезде. А в понедельник, 11 сентября, португальская сборная примет Люксембург.

После четырёх туров отборочного цикла сборная Португалии занимает первое место в своей группе, набрав 12 очков из 12.

​Ровно 20 лет назад Роналду дебютировал за сборную Португалии