Тренерский штаб бельгийской национальной команды назвал состав на сентябрьские поединки отбора к чемпионату Европы - 2024.
Вратари: Коэн Кастельс («Вольфсбург»), Матс Сельс («Страсбур»), Томас Камински («Лутон»), Арно Бодар («Стандард»).
Защитники: Ян Вертонген («Антверпен»), Тимоти Кастань («Фулхэм»), Зено Дебаст («Андерлехт»), Амин Аль-Дахиль («Бёрнли»), Ваут Фас («Лестер»), Уго Сике («Серкель Брюгге»), Артюр Теате («Ренн»).
Полузащитники: Амаду Онана («Эвертон»), Янник Карраско («Аль-Шабаб»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Шарль де Кетеларе («Аталанта»), Орель Мангала («Ноттингем»), Оливье Деман («Вердер»).
Нападающие: Ромелу Лукаку («Рома»), Жоан Бакайоко (ПСВ), Миши Бачуайи («Фенербахче»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Леандро Троссар («Арсенал»), Луи Опенда («РБ Лейпциг»), Доди Лукебакио («Севилья»).
Напомним, что оппонентами «красных дьяволов» по предстоящим поединкам станут Азербайджан и Эстония.
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