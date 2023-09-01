Тренерский штаб сборной Нидерландов объявил состав на сентябрьские матчи отбора на Евро-2024.
Вратари: Марк Флеккен («Брентфорд»), Андреас Нопперт («Херенвеен»), Барт Вербрюгген («Брайтон»).
Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Дэйли Блинд («Жирона»), Лютсарел Гертрёйда («Фейеноорд»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Дюмфрис («Интер»), Стефан де Врей («Интер»), Маттейс де Лигт («Бавария»), Ян Матсен («Челси»), Микки ван де Вен («Тоттенхэм»), Квилиндси Хартман («Фейеноорд»).
Полузащитники: Френки де Йонг («Барселона»), Тён Копмейнерс («Аталанта»), Мартен де Рон («Аталанта»), Тиджани Рейндерс («Милан»), Джоуи Верман (ПСВ), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Матс Виффер («Фейеноорд»).
Нападающие: Стивен Бергейс («Аякс»), Ноа Ланг (ПСВ), Мемфис Депай («Атлетико»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Ваут Вегхорст («Хоффенхайм»), Дониэлл Мален («Боруссия» Дортмунд).
Напомним, что соперниками сборной Нидерландов станут Греция и Ирландия, матчи с которыми пройдут 7 и 10 сентября в Эйндховене и Дублине соответственно.
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