Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

В Армении хотят, чтобы Севикян сыграл за сборную уже в октябре

01 Сентября 2023 • 12:49 Комментировать

Пресс‑атташе Федерации футбола Армении (ФФА) Айк Карапетян рассказал, что организация хочет, чтобы полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян сыграл за национальную команду уже в октябре.

«На данный момент ФФА занимается оформлением всех необходимых документов, которые позволят Севикяну сыграть за национальную сборную Армении уже в октябре», - приводит слова Карапетяна «Матч ТВ».

В октябре сборная Армения сыграет на выезде против сборной Латвии (12.10) в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также её ожидает товарищеский матч против сборной Северной Македонии (17.10).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Армении Эдгар Севикян Айк Карапетян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Сентября
13:41 · Чемпионат Европы 2024
Доменико Тедеско назвал заявку сборной Бельгии на сентябрьские матчи отбора Евро-2024 официально
13:30 · Чемпионат Европы 2024
Объявлен состав сборной Нидерландов на сентябрьские матчи отбора Евро-2024 официально
12:49 · Чемпионат Европы 2024
В Армении хотят, чтобы Севикян сыграл за сборную уже в октябре
31 Августа
16:23 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт прокомментировал отсутствие Стерлинга в заявке на сентябрьские матчи 1
16:20 · Чемпионат Европы 2024
​Опубликован состав сборной Англии на сентябрь
15:25 · Франция. Лига 1
​Мбаппе, Гризманн и Жиру попали в состав сборной Франции
12:46 · Чемпионат Европы 2024
Известен состав сборной Германии на сентябрьские товарищеские матчи официально
30 Августа
01:16 · Англия. Премьер-лига
Почеттино высказался о перспективах Стерлинга в сборной Англии 1
28 Августа
20:59 · Чемпионат Европы 2024
Ароян: «У сборной Армении высокие шансы пробиться на Евро»
24 Августа
03:56 · Италия. Серия А
Вентура: «Спаллетти заслужил эту работу» 1
02:07 · Италия. Серия А
Игрока исландской сборной обвиняют в сексуальных домогательствах
01:50 · Нидерланды. Эредивизие
​Сборную Нидерландов может возглавить... женщина
23 Августа
21:35 · Чемпионат Европы 2024
Йылдыз выбирает между сборными Германии и Турции
03:00 · Чемпионат Европы 2024
Галлиани: «Спаллетти преуспеет в сборной Италии»
22 Августа
19:52 · Армения
Пиццелли не верит в выход сборной Армении на Евро
Все новости