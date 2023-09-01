В Армении хотят, чтобы Севикян сыграл за сборную уже в октябре

Пресс‑атташе Федерации футбола Армении (ФФА) Айк Карапетян рассказал, что организация хочет, чтобы полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян сыграл за национальную команду уже в октябре.

«На данный момент ФФА занимается оформлением всех необходимых документов, которые позволят Севикяну сыграть за национальную сборную Армении уже в октябре», - приводит слова Карапетяна «Матч ТВ».

В октябре сборная Армения сыграет на выезде против сборной Латвии (12.10) в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также её ожидает товарищеский матч против сборной Северной Македонии (17.10).