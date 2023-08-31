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Саутгейт прокомментировал отсутствие Стерлинга в заявке на сентябрьские матчи

31 Августа 2023 • 16:23 Комментировать (1)
Украина
...
Англия
09.09 19:00

Наставник английской сборной Гарет Саутгейт прокомментировал отсутствие форварда «Челси» Рахима Стерлинга в заявке на сентябрьские матчи.

«Это был трудный разговор. Рахим этому не особенно рад, и я его понимаю. Я убеждён, что он проведёт отличный сезон в «Челси», – заявил главный тренер «трёх львов» на пресс-конференции.

Напомним, что сегодня был объявлен список футболистов, которые сыграют с Украиной и Шотландией в сентябре. На счету Стерлинга, не выступавшего за сборную с ЧМ-2022, 82 матча и 20 голов в составе национальной команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт Рахим Стерлинг
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