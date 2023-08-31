​Опубликован состав сборной Англии на сентябрь

Сборная Англии опубликовала список футболистов, которые вызваны на сентябрьский сбор. Список выглядит следующим образом:

Джонстоун, Пикфорд, Ремсдейл – Чилуэлл, Колвилл, Данк, Гэхи, Магуайр, Томори, Триппьер, Уокер – Александер-Арнольд, Беллингем, Галлахер, Хендерсон, Филлипс, Райс – Эзе, Фоден, Грилиш, Кейн, Мэддисон, Нкетиа, Рэшфорд, Сака, Уилсон.

В сентябре сборная Англии проведёт два матча. Сначала команда Гарета Саутгейта сыграет против Украины в отборе на Евро-2024 (9 сентября), а затем – против Шотландии в товарищеском матче (12 сентября).