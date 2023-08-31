Тренерский штаб сборной Германии во главе с Хансом-Дитером Фликом назвал состав команды на сентябрьские товарищеские матчи.
Вратари: Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Кевин Трапп («Айнтрахт» Франкфурт), Оливер Бауманн («Хоффенхайм»).
Защитники: Робин Госенс («Унион» Берлин), Бенджамин Хенрикс («РБ Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Антонио Рюдигер («Реал»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Никлас Зюле («Боруссия» Дортмунд), Джонатан Та («Байер»), Малик Тшау («Милан»).
Полузащитники: Феликс Нмеча («Боруссия» Дортмунд), Илкай Гюндоган («Барселона»), Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд), Паскаль Гросс («Брайтон»), Йонас Хофманн («Байер»), Джамал Мусиала («Бавария»), Кай Хаверц («Арсенал»), Эмре Джан («Боруссия» Дортмунд), Флориан Вирц («Байер»).
Нападающие: Никлас Фюллькруг («Вердер»), Серж Гнабри («Бавария»), Лерой Сане («Бавария»), Кевин Шаде («Брентфорд»).
Напомним, что соперниками хозяев предстоящего чемпионата Европы станут Япония и Франция, с которыми немцы проведут домашние матчи 9 и 12 сентября.
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