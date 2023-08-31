Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Известен состав сборной Германии на сентябрьские товарищеские матчи официально

31 Августа 2023 • 12:46 Комментировать

Тренерский штаб сборной Германии во главе с Хансом-Дитером Фликом назвал состав команды на сентябрьские товарищеские матчи.

Вратари: Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Кевин Трапп («Айнтрахт» Франкфурт), Оливер Бауманн («Хоффенхайм»).

Защитники: Робин Госенс («Унион» Берлин), Бенджамин Хенрикс («РБ Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Антонио Рюдигер («Реал»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Никлас Зюле («Боруссия» Дортмунд), Джонатан Та («Байер»), Малик Тшау («Милан»).

Полузащитники: Феликс Нмеча («Боруссия» Дортмунд), Илкай Гюндоган («Барселона»), Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд), Паскаль Гросс («Брайтон»), Йонас Хофманн («Байер»), Джамал Мусиала («Бавария»), Кай Хаверц («Арсенал»), Эмре Джан («Боруссия» Дортмунд), Флориан Вирц («Байер»).

Нападающие: Никлас Фюллькруг («Вердер»), Серж Гнабри («Бавария»), Лерой Сане («Бавария»), Кевин Шаде («Брентфорд»).

Напомним, что соперниками хозяев предстоящего чемпионата Европы станут Япония и Франция, с которыми немцы проведут домашние матчи 9 и 12 сентября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Августа
12:46 · Чемпионат Европы 2024
Известен состав сборной Германии на сентябрьские товарищеские матчи официально
30 Августа
01:16 · Англия. Премьер-лига
Почеттино высказался о перспективах Стерлинга в сборной Англии 1
28 Августа
20:59 · Чемпионат Европы 2024
Ароян: «У сборной Армении высокие шансы пробиться на Евро»
24 Августа
03:56 · Италия. Серия А
Вентура: «Спаллетти заслужил эту работу» 1
02:07 · Италия. Серия А
Игрока исландской сборной обвиняют в сексуальных домогательствах
01:50 · Нидерланды. Эредивизие
​Сборную Нидерландов может возглавить... женщина
23 Августа
21:35 · Чемпионат Европы 2024
Йылдыз выбирает между сборными Германии и Турции
03:00 · Чемпионат Европы 2024
Галлиани: «Спаллетти преуспеет в сборной Италии»
22 Августа
19:52 · Армения
Пиццелли не верит в выход сборной Армении на Евро
19 Августа
17:46 · Чемпионат Европы 2024
Известна зарплата Спаллетти в сборной Италии
18 Августа
20:57 · Италия. Серия А
Спаллетти согласился возглавить сборную Италии
17 Августа
21:30 · Чемпионат Европы 2024
Тренер женской сборной Англии может сменить Гарета Саутгейта
16 Августа
12:09 · Чемпионат Европы 2024
Горшков: «Думаю, у Спаллетти всё получится в сборной Италии»
09:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
Скворцов: «У Адиева есть всё, чтобы стать тренером топ-клуба РПЛ»
15 Августа
23:44 · Чемпионат Европы 2024
Спаллетти может возглавить сборную Италии до конца недели
Все новости