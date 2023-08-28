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Чемпионат Европы по футболу 2024

Ароян: «У сборной Армении высокие шансы пробиться на Евро»

28 Августа 2023 • 20:59 Комментировать
Турция
...
Армения
08.09 21:45

Игрок национальной сборной Армении Вараздат Ароян порассуждал о шансах своей национальной команды пробиться в финальный этап Евро-2024. Напомним, что следующие отборочные матчи на турнир пройдут в грядущем сентябре.

«Оценю наши шансы как высокие. У нас сложная группа, будем бороться с качественными сборными. Но я вижу нашу силу и надеюсь, что всё будет хорошо. К каждой игре готовимся как к последней», - цитирует Арояна Metaratings.

Напомним, что в ближайшем матче армяне сыграют на выезде с непростым соперником – сборной Турции. Игра состоится 8 сентября в гостях. На данный момент в своей отборочной группе команда Армении идёт на втором месте с шестью очками после трёх игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Армении Вараздат Ароян
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ТУРЦИЯ АРМЕНИЯ
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