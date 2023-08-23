Йылдыз выбирает между сборными Германии и Турции

17-летний полузащитник туринского «Ювентуса» Кенан Йылдыз находится перед сложным выбором своего международного будущего.

По информации знаменитого журналиста Фабрицио Романо, руководство турецкого футбола планирует привлечение хавбека «бьянконери» к основному составу «лунных звёзд». Другой страной, за сборную которой может выступать Йылдыз, является Германия, где также изучают Кенана.

Напомним, что 17-летний Йылдыз является воспитанником мюнхенской «Баварии» и уроженцем немецкого Регенсбурга. С 2022 года Кенан выступает за молодёжную сборную Турции до 21 года.