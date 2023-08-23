Галлиани: «Спаллетти преуспеет в сборной Италии»

Председатель правления «Монцы» Адриано Галлиани высказался о назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера сборной Италии.

О назначении 64-летнего наставника стало известно вскоре после ухода Роберто Манчини с должности рулевого «скуадры адзурры». Экс-тренер «Наполи» приступит к работе с национальной командой в начале сентября.

«Думаю, это правильный выбор для сборной. Никто не ожидал, что Манчини уйдёт, но Спаллетти – отличный тренер. Он доказал свою состоятельность, у него чёткое видение игры. Он преуспеет в сборной Италии», – заявил в интервью TMW Галлиани.

9 сентября коллектив Лучано Спаллетти сыграет против сборной Северной Македонии в рамках квалификации Евро-2024.