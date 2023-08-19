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Известна зарплата Спаллетти в сборной Италии

19 Августа 2023 • 17:46 Комментировать
Северная Македония
...
Италия
09.09 21:45

Стала известна зарплата Лучано Спаллетти на посту главного тренера национальной команды Италии.

По информации Gazzetta dello Sport, экс-наставник «Ромы», «Наполи» и «Интера» будет получать во главе «скуадры адзурры» 2,8 миллионов евро. Контракт специалиста с Федерацией футбола Италии будет рассчитан на три года. Отметим, что зарплата предыдущего наставника чемпионов Европы Роберто Манчини составляла четыре с половиной миллионов евро.

Напомним, что Лучано Спаллетти был официально представлен в качестве наставника итальянской сборной в пятницу, 18 августа. Первый матч экс-наставника «Зенита» пройдёт 9 сентября, соперником «скуадры адзурры» станет сборная Северной Македонии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Лучано Спаллетти
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СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ ИТАЛИЯ
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