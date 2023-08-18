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Спаллетти – главный тренер сборной Италии официально

18 Августа 2023 • 21:16 Комментировать (2)
Северная Македония
...
Италия
09.09 21:45

Лучано Спаллетти назначен новым главным тренером сборной Италии.

О подписании договора со специалистом сообщила пресс-служба итальянской национальной команды. Контракт бывшего рулевого «Наполи» рассчитан до 2026 года. Во главе «скуадры адзурры» 64-летний наставник заменил Роберто Манчини, занимавшего пост с мая 2018 года.

Лучано Спаллетти работал в «Наполи» на протяжении двух лет, сумев привести команду к чемпионскому титулу в прошлом розыгрыше Серии А.

9 сентября сборная Италии сыграет на выезде против соперников из Северной Македонии в рамках отборочного этапа чемпионата Европы – 2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Лучано Спаллетти
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СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ ИТАЛИЯ
Комментарии (2)
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ингерман
18 Августа 2023 в 21:55
ай.. похвальна.. )))
CERG
18 Августа 2023 в 21:37
Мои поздравления Сеньору!!!
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