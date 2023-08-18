Лучано Спаллетти назначен новым главным тренером сборной Италии.

О подписании договора со специалистом сообщила пресс-служба итальянской национальной команды. Контракт бывшего рулевого «Наполи» рассчитан до 2026 года. Во главе «скуадры адзурры» 64-летний наставник заменил Роберто Манчини, занимавшего пост с мая 2018 года.

Лучано Спаллетти работал в «Наполи» на протяжении двух лет, сумев привести команду к чемпионскому титулу в прошлом розыгрыше Серии А.

9 сентября сборная Италии сыграет на выезде против соперников из Северной Македонии в рамках отборочного этапа чемпионата Европы – 2024.