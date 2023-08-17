Тренер женской сборной Англии может сменить Гарета Саутгейта

Исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем оценил вероятность назначения тренера женской сборной Сарины Вингман в мужскую команду.

«Думаю, что Сарина может сделать в футболе всё, что захочет. Если в будущем она захочет перейти в мужской футбол, это будет очень хорошо», — заявил Буллингем, чьи слова приводит ESPN. По его мнению, руководить «тремя львами» может не только мужчина, отметив, что выбирать кандидата на вакантную должность будут наиболее способного специалиста.

Напомним, что во главе женской сборной Англии Сарина Вингман выиграла домашний Евро-2022 и вышла в финал ЧМ-2023.