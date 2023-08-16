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Горшков: «Думаю, у Спаллетти всё получится в сборной Италии»

16 Августа 2023 • 12:09 Комментировать

Бывший полузащитик петербургского «Зенита» Александр Горшков высказался о возможном назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера сборной Италии.

«Думаю, у Спаллетти всё получится в сборной Италии. Он показал такой хороший результат в прошлом сезоне. Лучано — сильный тренер», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». Горшков выразил надежду на то, что экс-наставник «Зенита» справится с задачами в национальной команде, отметив, что именно Спаллетти является самым подходящим вариантом для итальянской сборной.

Напомним, что ранее пост тренера «скуадры адзурры» покинул Роберто Манчини, а Лучано Спаллетти покинул место в «Наполи» после долгожданного чемпионского титула. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Лучано Спаллетти Александр Горшков
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