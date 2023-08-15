Спаллетти может возглавить сборную Италии до конца недели

Будущее Лучано Спаллетти должно определиться в ближайшие дни.

64-летний специалист был обозначен в качестве приоритетного кандидата на замену Роберто Манчини, недавно покинувшему свой пост. По данным инсайдера Джанлуки ди Марцио, Федерация футбола Италии продолжает работать над достижением договорённости со Спаллетти. До конца недели стороны либо заключат договор, либо завершат переговоры.

Напомним, «Наполи» может претендовать на компенсацию за назначение Спаллетти, поскольку срок контракта тренера с клубом по-прежнему не истёк. Однако, по сведениям источника, Аурелио де Лаурентис, вероятно, пойдёт навстречу и откажется от неустойки.