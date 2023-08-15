Конте возглавит сборную Италии только при одном условии

Антонио Конте может вновь встать у руля сборной Италии.

Недавно должность наставника «скуадры адзурры» оставил Роберто Манчини. Главными кандидатами на освободившийся пост были обозначены Лучано Спаллетти и Антонио Конте, в настоящий момент не имеющие тренерской работы. Как информирует инсайдер Джанлука ди Марцио, Федерация футбола Италии уже связалась с Конте, однако экс-рулевой «Тоттенхэма» будет назначен лишь в том случае, если сорвутся переговоры со Спаллетти, который считается основным претендентом.

Антонио Конте работал в сборной Италии с августа 2014 года по июнь 2016, после чего перебрался в лондонский «Челси».