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Конте возглавит сборную Италии только при одном условии

15 Августа 2023 • 22:07 Комментировать (1)
Северная Македония
...
Италия
09.09 21:45

Антонио Конте может вновь встать у руля сборной Италии.

Недавно должность наставника «скуадры адзурры» оставил Роберто Манчини. Главными кандидатами на освободившийся пост были обозначены Лучано Спаллетти и Антонио Конте, в настоящий момент не имеющие тренерской работы. Как информирует инсайдер Джанлука ди Марцио, Федерация футбола Италии уже связалась с Конте, однако экс-рулевой «Тоттенхэма» будет назначен лишь в том случае, если сорвутся переговоры со Спаллетти, который считается основным претендентом.

Антонио Конте работал в сборной Италии с августа 2014 года по июнь 2016, после чего перебрался в лондонский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Лучано Спаллетти Антонио Конте
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СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ ИТАЛИЯ
Комментарии (1)
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InterSan
15 Августа 2023 в 22:34
А я то, уже подумал, что только при условии выделения 200-300 млн на трансферы.
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